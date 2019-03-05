Erman Toroğlu: "Ekuban'ın pozisyonu net penaltı"
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan 24. hafta maçında bordo mavili ekipten Ekuban'a cez sahasında yapılan müdahaleyle ilgili usta yorumcu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında yorumda bulundu. Toroğlu "Ben buna maçta da takıldım. Baya değil net penaltı. Rakibinin topa müdahalesi yok. Trabzonlu oyuncu niye düşsün? Beyazlı oyuncunun tek bir şansı var, rakibini düşürmek" şeklinde konuştu.
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