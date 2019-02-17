Erman Toroğlu: Diagne'nin atılması gerekiyordu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Diagne'nin atılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!
- Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!
- Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!
- Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı
- İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i
- Galatasaray'da Henry Onyekuru uyarıldı!
- Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?
- Trabzonspor'un Galatasaray 11'i belli oldu