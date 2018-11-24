Erman Toroğlu: Çok net söylüyorum. Halis Özkahya'yı bitiririm
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Konyaspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Çok net söylüyorum. Halis Özkahya'yı bitirim" ifadelerini kullandı.
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