Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Rizespor'un sayılmayan golüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Çaykur Rizespor'un faul gerekçisiyle sayılmayan golünde, Rizeli oyuncu yükseliyor, yükselirken Galatasaraylı oyuncu altta kalıyor. Benim kararım %100 gol.'' ifadelerini kullandı.
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