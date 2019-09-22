Erman Toroğlu: "Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu maçta Fatih Terim yüzünden puan kaybettiğinin altını çizen Toroğlu, "Galatasaray taraftarı takımdan memnun değil ve bunun suçlusu Fatih Terim'dir. Fatih Terim'e her türlü malzeme verildi ama kendisi yemeği yapamıyor." ifadelerini kullandı.
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