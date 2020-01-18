Erman Toroğlu: Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Halis Özkahya eyyamcı bir hakem. Suat Arslanboğa, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi hakemler Merkez Hakem Kurulu'nun başını belaya sokacak hakemler. Bunlar MHK'nin elinde el bombası. Bunları temizleyin. Temizlemezseniz siz gideceksiniz."