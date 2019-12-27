Erman Toroğlu: Bu hakemlerden kurtulmak lazım
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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