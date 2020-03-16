Erman Toroğlu: Bu hakemler adamı kayığa bindirip gönderir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Toroğlu, "Bu hakemler adamı kayığa bindirip gönderir." ifadelerini kullandı.
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