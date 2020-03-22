Erman Toroğlu: Bu başkan Sepil Kulüpler Birliği'ni sefil etti
Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Kulüpler Birliği dersine hiçbir şekilde çalışmamış. Kulüpler Birliği ile TFF kopuk kalmış. Burada hatalı olan Kulüpler Birliği. Bu başkan Sepil Kulüpler Birliği'ni sefil etti" dedi.
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