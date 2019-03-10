Erman Toroğlu: "Böyle penaltı olmaz"
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Erman Toroğlu: "Böyle penaltı olmaz"

Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Arda Turan'ın ceza sahasında ayağından sekerek eline çarptığı ve sarı lacivertli oyuncuların penaltı beklediği pozisyonla ilgili yorumda bulundu. Toroğlu pozisyon için "Böyle penaltı olmaz" yorumunu yaptı.

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10 Mart 2019 , Pazar
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