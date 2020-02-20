Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz" ifadelerini kullandı.
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