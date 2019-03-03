Erman Toroğlu: "Ben hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı vermem"
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Erman Toroğlu: "Ben hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı vermem"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarının Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, Serdar Aziz'e yapılan penaltı pozisyonu hakkında "Ben hakem olsam bu pozisyona kesinlikle penaltı vermem." dedi.

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03 Mart 2019 , Pazar
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