Erman Toroğlu: "Ben böyle zeka özürlü penaltı az gördüm"
Göztepe'nin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Süper Lig'de kaldığı karşılaşmada Göztepe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendiren tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu "Ankaragücü bugün iyi mücadele etti. Kendi işi olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Aptal bir penaltı yaptı Ankaragücü oyuncusu. Ben böyle zeka özürlü bir penaltıyı az gördüm. Gitsin gol olsun, niye müdahale ediyorsun. Böyle geri zekalı bir pozisyon ve penaltı... Yazık oldu. O kadar emeğe de yazık..." şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!
- Darko Lazovic sürprizi
- Galatasaray şampiyonluk kutlamasında para bastı!
- Shinji Kagawa bombası! Galatasaray...
- Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi
- Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket
- Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü
- Fenerbahçe'nin 3. bombası Visca! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.