Erman Toroğlu: "Ben böyle zeka özürlü penaltı az gördüm"
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Erman Toroğlu: "Ben böyle zeka özürlü penaltı az gördüm"

Göztepe'nin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Süper Lig'de kaldığı karşılaşmada Göztepe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendiren tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu "Ankaragücü bugün iyi mücadele etti. Kendi işi olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Aptal bir penaltı yaptı Ankaragücü oyuncusu. Ben böyle zeka özürlü bir penaltıyı az gördüm. Gitsin gol olsun, niye müdahale ediyorsun. Böyle geri zekalı bir pozisyon ve penaltı... Yazık oldu. O kadar emeğe de yazık..." şeklinde konuştu.

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26 Mayıs 2019 , Pazar
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