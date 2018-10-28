Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu," Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir. Bir şey sakatsa en baştaki adama bakarım. Başkan altı aydır hazırlanıyormuş, altı aydır hazırlandığın buysa yandı Fenerbahçeliler."