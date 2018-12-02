Erman Toroğlu: "Azıcık beyni olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmaz"
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Erman Toroğlu: "Azıcık beyni olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmaz"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Eren Derdiyok'un penaltı yaptırdığı pozisyon hakkında "Azıcık beyni ve azıcık yüreği olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmaz" dedi.

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02 Aralık 2018, Pazar
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