Erman Toroğlu: "Azıcık beyni olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmaz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Eren Derdiyok'un penaltı yaptırdığı pozisyon hakkında "Azıcık beyni ve azıcık yüreği olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmaz" dedi.
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