Erman Toroğlu: "Antalyaspor hakeme rağmen kazandı"
Usta yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendirdi.
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