Erman Toroğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu?
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında Fenerbahçe'nin penaltısını değerlendirdi. İşte detaylar...
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