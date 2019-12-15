Erman Toroğlu: Abdullah Avcı ve Ersun Yanal el ele Fatih Terim'i kurtardı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçlarının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Abdullah Avcı ve Ersun Yanal el ele Fatih Terim'i kurtardı." ifadelerini kullandı.
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