Erman Toroğlu: Abdulkadir'e verilen kırmızı kart net doğru
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Abdülkadir'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Abdulkadir'e verilen kırmızı kart net doğru." ifadelerini kullandı.
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