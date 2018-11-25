Erman Toroğlu: Abdülkadir herhalde dünyanın en kısa boylu orkestra şefi
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    Erman Toroğlu: Abdülkadir herhalde dünyanın en kısa boylu orkestra şefi

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Abdülkadir herhalde dünyanın en kısa boylu orkestra şefi" yorumunu yaptı.

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    25 Kasım 2018, Pazar
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