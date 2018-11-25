Erman Toroğlu: Abdülkadir herhalde dünyanın en kısa boylu orkestra şefi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Abdülkadir herhalde dünyanın en kısa boylu orkestra şefi" yorumunu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Avrupa futbolunun en iyi iç saha takımları
- FIFA 19'da Süper Lig'deki futbolcuların yüzleri
- Trabzonspor - Orduspor (Ziraat Türkiye Kupası)
- Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
- Burak Yılmaz'dan taraftarlara çok sert tepki!
- Rodallega kasırgası!
- PES 2019'da Süper Lig yıldızlarının görüntüsü
- Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!