Erman Toroğlu: Abdülkadir Bitigen sınıfta kaldı
Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kaldığı mücadele sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında maçı değerlendiren Erman Toroğlu, karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in yönetimini eleştirdi ve "Pozisyonu görüyorsun, penaltıyı da görüyorsun. Penaltıyı çal, sarı kartı ver, sana kimse bir şey diyemez. Sen kendine güvenmiyorsun VAR'a bırakıyorsun. VAR görüyor, çağırıyor, ortalık yangın yeri. VAR'ı da taça atıyorsun" dedi.
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