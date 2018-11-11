Erman Toroğlu: 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti
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    Erman Toroğlu: 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    "Hakem 8 dakika verdi. Dedim ki 'Beşiktaş çevirebilir diyorsun 8 dakika var.' 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti. Çat top, arkaya öne, oradan buradan inanamadım ben. Nasıl bir iş bu?"

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    11 Kasım 2018, Pazar
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