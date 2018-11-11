Erman Toroğlu: 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Hakem 8 dakika verdi. Dedim ki 'Beşiktaş çevirebilir diyorsun 8 dakika var.' 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti. Çat top, arkaya öne, oradan buradan inanamadım ben. Nasıl bir iş bu?"
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