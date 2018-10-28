Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu,"3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi? Milleti yemeyin, çıkın işinizi yapın, sallarken de doğru sallayın."
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