Erman Toroğlu: "1,5 ay idman yapsam Eren'den daha iyi oynarım"
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Erman Toroğlu: "1,5 ay idman yapsam Eren'den daha iyi oynarım"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında, "Bu iki takımdan biri şampiyon olacaksa vah Türk futbolunun haline. Eren Derdiyok denen adam santrfor oynuyor, 1 buçuk ay idman yapsam Eren'den daha iyi işler yaparım"

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02 Aralık 2018, Pazar
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