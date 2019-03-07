Erkan Sözeri: Üzgünüm ama vicdanım rahat
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Erkan Sözeri: Üzgünüm ama vicdanım rahat

Gençlerbirliği'ndeki görevine son verilen Erkan Sözeri sözleşmesinin feshedilmesine üzüldüğünü ama vicdanının rahat olduğunu söyledi. İbrahim Üzülmez'e başarılar dileyen Sözeri, "bu kulüp şampiyon olacak ve buna en çok ben sevineceğim. " dedi.

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07 Mart 2019 , Perşembe
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