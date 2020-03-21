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Ergin Ataman: Toplum olarak bir sınav veriyoruz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Spor yayına katıldı ve koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman, "Devletimizin koymuş olduğu kurallara ve tavsiyelere harfiyen uyması gerektiği konusunda hepimiz hem fikiriz. Bu hem kendi sağlığımız açısından hem de toplum sağlığı açısından önemli. Tabii ki çok sıkıcı günler ama ancak bu günleri bu kurallara uyarak aşındırıyoruz. Toplum olarak da bir sınav veriyoruz şuanda..." ifadelerini kullandı.

İşte Ataman'ın açıklamaları:

Evet herkesin devletimizin koymuş olduğu kurallara ve tavsiyelere harfiyen uyması gerektiği konusunda hepimiz hem fikiriz zaten. Bu hem kendi sağlığımız açısından hem de toplum sağlığı açısından. Tabii ki çok sıkıcı günler ama ancak bu günleri bu kurallara uyarak aşındırıyoruz. Toplum olarak da bir sınav veriyoruz şuanda...

"Şimdi Euroleague'in daha önce geçtiğimiz hafta ertelemeye gitmişti 10 Nisan'da yeniden değerlendireceğini belirtmişti. Nisan başında Euroleague'den bir haber bekliyoruz fakat ben çok iyimser değilim açıkçası. Nisan ayı içerisinde başlayabileceğini çok düşünmüyorum. Şu anda İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde karantinaların uzaması ülkelerin sehayat sınırlamalarının koyması ama açıkçası tüm Avrupa'da çok yoğun bir çaba var. Toplumlar bir bilinç içerisinde bunu atlatmaya çalışıyorlar. Böyle olursa mayıs ayı içerisinde başlayabileceğini düşünüyorum maçların. O zaman da Euroloague hızlandırılmış bir program üzerinde çalışacaktır aynı futbolda olduğu gibi. Haziran sonuna doğru belki bir final-four olma ihtimali olabilir.

"Kolay bir şey değil yabancı bir ülkedesiniz. Bizim bir şansımız oyuncularımızın aileleri yanlarında. Çocukları ve eşleri dışında hepsi endişeli. Annesi babası akrabaları kendi ülkelerinde o yüzden kendi ülkelerinde olmayı tercih ederler. Mümkün mertebede burda bizimle beraber olmalarını tercih ediyoruz. Kulüp kararımız da var zaten. Bu nedenle oyuncularımızın ülke dışına çıkmasını istemiyoruz. İtalya'da yaşamış birisi olarak insan hayatına bu kadar önem verilen bir ülkede böyle sorunların çıkması hakikaten üzücü. Ben her gün konuşuyorum oradaki arkadaşlarımla herkes şokta ama herkes de bilinç içerisinde.

Şunu da söylemem lazım mutlaka evde kalırken de bahçeniz varsa bahçeye balkonunuz varsa balkona çıkın. Evlerinizin önüne çıkın kimseyle konuşmayın ama nefes alın. Neyse ki artık havalarda ocak şubat gibi çok soğuk değil. Kendi bölgenizde kimseyle temas etmeden hava alın. Evde kalın ama hava almayı da ihmal etmeyin.

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21 Mart 2020 , Cumartesi
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