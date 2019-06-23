Ergin Ataman 18. kupasını Anadolu Efes ile kazandı
Ergin Ataman, Türkiye'de kazandırdığı şampiyonlukların yanı sıra Avrupa kupalarındaki başarılarıyla da Türk basketbol tarihine geçti.
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