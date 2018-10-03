Eren Derdiyok Porto maçında neden yok! İşte cevabı...
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Porto - Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
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