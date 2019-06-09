Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol ?Takımı'nı tebrik etti.
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