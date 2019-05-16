Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye? Kupası'nı kazanan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.
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