Erdal Torunoğulları resmen açıkladı! Gökhan, Caner ve Atiba...
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'ndan gündeme dair önemli açıklamalar... Siyah beyazlı yönetici, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile ilgili konuştu.
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