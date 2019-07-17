Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, Altınordu'nun kalecisi Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin başarılı file bekçisinin transferiyle ilgili kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor.
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