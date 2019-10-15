Enver Cenk Şahin: Bu süreçte çok zorluk çektim
Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli forması giyen ve Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir ile antrenmana çıkacak. 25 yaşındaki futbolcu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Şahin, "Benim için çok zor durumdu. Bu süreçte çok zorluk çektim. Herkese çok teşekkür ederim. Milletçe zor günlerde kenetleniyoruz biz. Destek görmek beni çok mutlu etti." dedi.
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