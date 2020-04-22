Ender Bilgin: Mayıs ayının başında daha net bir resim göreceğiz
Aykut İnce'nin sunduğu Spor Gündemi'ne konuk olan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, liglerin başlama tarihi ile ilgili öngörülerini paylaştı.
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