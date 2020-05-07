Ender Bilgin: Kalan 8 maçı gelecek yıla sıkıştırmaya imkan yok
A Spor Yayınları Müdürü Ender Bilgin, Spor Gündemi programında Süper Lig'in gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Kalan 8 maçı gelecek yıla sıkıştırmaya imkan yok" ifadelerini kullandı.
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