Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
A Spor Spor Müdürü Ender Bilgin, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Emre Akbaba milli takım için bir kazanım, Galatasaray için yeni bir transferdir." ifadelerini kullandı.
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