Ender Alkan: Galatasaray Club Brugge'un arkasında 4. oluyorsa büyük başarısızlık
Ceyda Dönmez'in sunduğu Spor Ajansı'na konuk olan A Spor yorumcusu Ender Alkan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını başarısızlık olarak yorumladı.
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