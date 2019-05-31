En golcü yedekler Beşiktaş'ın
Geride bıraktığımız Spor Toto Süper lig sezonunda yedek kulübesinden en çok gol katkısını Beşiktaş aldı..
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta sürpriz veda! İstanbul'dan ayrılıyor...
- Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...
- İşte Abdullah Avcı'nın maaşı!
- Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!
- Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!
- Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı
- Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!
- ''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.