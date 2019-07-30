Emre Mor'un transferi böyle açıklandı! Galatasaray...
Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!
- Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama
- Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı
- Yıldızlar paylaşıldı! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a
- Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!
- Galatasaray'ı yıkan cevap!
- Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.