Emre Mor'un psikolojik desteğe ihtiyacı var mı?
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor saha içindeki futbolunun yanı sıra saha dışındaki davranışlarıyla sıkça gündeme geliyor ve de eleştiriliyor. Peki, Emre Mor'un psikolojik desteğe ihtiyacı var mı? Bu soruyu spor psikoloğu Turgay Biçer, A Spor'a değerlendirdi.
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