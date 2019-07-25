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Emre Mor'un bu hareketi tartışma yarattı

Galatasaray’a transferi menajerlik şirketiyle olan anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntıya giren ve bu yüzden morali bozuk olan Emre Mor'un Celta Vigo’nun dünkü idmanında yaptığı hareket tartışma yarattı.

Antrenmanda hocasıyla konuşurken sol elini kalça ve uyluk bölgelerine götürerek kaşınma benzeri bir hareket yapan Emre Mor'un bunu bir süre devam ettirdiği görüldü. Bu görüntüler İspanya'da spor basını ve futbolseverler arasında tartışma konusu oldu. Bazıları Emre Mor'un hocasıyla konuşurken kalçasını kaşımasının saygısızlık olduğunu, Escriba'nın da zaten kendisini uyardığının görüldüğünü ifade ederken bazıları da milli futbolcunun kalçasında yaşadığı sıkıntısını anlattığı ve durumun saygısızlıkla bir ilgisinin olmadığını savundu. Bu görüntülerle ilgili Emre Mor'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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25 Temmuz 2019 , Perşembe
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