Emre Mor'a Fransa'dan talip
Hangi takıma gideceği merak edilen Emre Mor'a Fransa'dan talip çıktı. France Football, son zamanlarda saha içindeki kadar saha dışındaki davranışlarıyla da tartışma konusu olan ve İspanya'da formasını giydiği Celta Vigo'nun yolları ayırmak istediği Emre Mor için Fransız ekibi Rennes'in harekete geçtiğini yazdı.
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