Emre Mor transferi krize dönüştü
Emre Mor ile Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmazlık yaşayan menajerlik şirketi WBD Capital, kendilerine yanıt verilmediği takdirde yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.
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