Emre Mor: Tam bir takım gibi mücadele ettik

Emre Mor'un açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir maçtı. Performansımdam memnunum. Savunmada ve hücumda tam bir takım gibi mücadele ettik. Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğini gösterdik. Her zaman gelişim göstermeliyiz. Bizim için önemli bir galibiyetti. Real Madrid maçında elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. İnanmalıyız ve savaşmalıyız. Futbolda hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğrendim. Eğer takım halinde savaşır ve mücadele edersek iyi bir sonuçla döneriz.