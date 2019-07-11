Emre Mor Galatasaray'da
Galatasaray, ?Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Emre Mor'u kadrosuna kattı.
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