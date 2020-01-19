Emre Kılınç: Bunun tek sebebi çalışmak
Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç karşılaşma sonrası A Spor'a konuştu. Kılınç, "Bugün çok iyi değildim ama takım olarak mücadelemizi eksik etmedik. Savunma anlamda iyi oynadık, bunun tek sebebi çalışmak." ifadelerini kullandı.
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