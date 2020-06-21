Emre Kaplan: Galatasaray Claudio Bravo için nabız yokluyor
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Takım Oyunu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılıların Manchester City forması giyen Claudio Bravo için nabız yokladığını söyledi.
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