Emre Kaplan: Abdurrahim Albayrak maçların tamamının İstanbul'da oynanmasını talep etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan, açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önerisi oldu toplantıda ve maçların tamamının İstanbul'da oynanmasını talep ettiklerini ifade etti. Fakat toplantıya katılan kulüp temsilcileri bu konuya çok sıcak bakmadı." dedi.
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