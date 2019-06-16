Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak | Video
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönecek Emre Belözoğlu, 1 sezon forma giydikten sonra sarı lacivertli kulübün futbol aklı olacak.
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