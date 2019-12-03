Emre Demir: Hocama teşekkür ederim
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı maçta istikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
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